Украина попросила гарантии для вывоза зерна

Украина попросила гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов

Украина попросила международные гарантии для вывоза зерна из портов. Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, его цитирует ТАСС.

«Односторонней гарантии Кремля для нас недостаточно. Нам нужны третьи страны, которые возьмут на себя ответственность за соблюдение соглашения. Нас также устраивает вмешательство ООН», — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что переговоры по этому вопросу находятся «на продвинутой стадии». Киев заинтересован в том, чтобы зерно «попало к тем, кто в нем нуждается».

«Мы находимся в контакте и с ООН, и с государствами-гарантами. Чтобы избежать катастрофических последствий, разблокировка должна быть произведена в течение двух недель», — добавил Кулеба.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что необходимо в кратчайшие сроки решить вопрос с вывозом экспортного зерна с территории Украины. Речь идет о 20 миллионах тонн.

Он подчеркнул, что ЕС не сможет транспортировать зерно без согласия Москвы. «Там много мин — украинцы заминировали свои порты — поэтому необходимо разминировать коридор для вывоза зерна. Но по нему потом могут пройти и военные корабли, поэтому необходимо соглашение с Россией при посредничестве ООН», — пояснил Боррель.

Французские СМИ сообщали, что урожай украинского зерна вывозится через Румынию.

Западные страны обвиняют Россию, которая с 24 февраля проводит на Украине специальную военную операцию, в блокировании вывоза сельскохозяйственной продукции из республики. Кремль отвергает претензии.