Стало известно о вывозе украинского зерна в Румынию

Ouest France: на конец мая с Украины в Румынию вывезено 240 тысяч тонн зерна

Урожай украинского зерна с большими трудностями вывозится из страны через Румынию. Об этом стало известно ежедневной французской газете Ouest France.

Корреспондент издания со ссылкой на главу румынского МИД Богдана Ауреску рассказал, что по состоянию на конец мая с Украины вывезено 240 тысяч тонн зерна. До конца августа предполагается экспортировать около 12 миллионов тонн, чтобы освободить место в элеваторах для нового урожая.

По сведениям газеты, значительная часть урожая прибывает по земле в крупнейший румынский порт Констанца на Черном море — его трафик в первом квартале вырос уже на десять процентов по сравнению с рекордным 2021 годом. Местная администрация опасается, что мощности порта не хватит: чтобы не допустить перегруженности, выделено 40 миллионов евро для восстановления 35 железнодорожных веток, а уже в июне планируется построить 17 дополнительных погрузочных площадок.

Ситуация также осложняется проверками и очередями на пограничном пункте, проблемами железнодорожной транспортировки из-за разной ширины колеи и тем, что в Констанцу помимо прочего поступает предназначенный для экспорта румынский урожай. При этом в качестве других площадок для вывоза зерна с Украины также рассматриваются порты в Польше, Италии и Словении.

28 мая британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому помощь Лондона в вопросе возобновления экспорта зерна с Украины. Премьер заверил, что Британия интенсивно прорабатывает проблему поставок продовольствия с международными партнерами.

Президент США Джозеф Байден заявлял, что на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно вернется на рынки, Вашингтон сможет добиться снижения инфляции.

Кремль категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна. Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова помочь преодолеть продовольственный кризис с одним условием — после снятия санкций.