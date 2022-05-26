Кремль отверг обвинения в препятствовании вывоза зерна с Украины

Пресс-секретарь Путина Песков обвинил Запад в блокировке вывоза украинского зерна

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Начало событий в новости В МИД заявили об обострении ситуации в Черном море из-за украинского зерна

Кремль категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Запад сам виноват в блокировке запасов зерна — именно его действия привели к сложностям с его вывозом.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада», — заявил Песков.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно вернется на рынки, США смогут добиться снижения инфляции.

Вслед за ним о блокировке зерна заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, ответственность за это несет Россия.