Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Кремль отверг обвинения в препятствовании вывоза зерна с Украины

Пресс-секретарь Путина Песков обвинил Запад в блокировке вывоза украинского зерна
Начало событий в новости В МИД заявили об обострении ситуации в Черном море из-за украинского зерна

Фото: Vincent Mundy / Reuters

Кремль категорически отвергает обвинения в препятствовании вывоза украинского зерна. Об этом заявил пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По словам Пескова, Запад сам виноват в блокировке запасов зерна — именно его действия привели к сложностям с его вывозом.

«Мы категорически не приемлем эти обвинения и, наоборот, обвиняем страны Запада», — заявил Песков.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно вернется на рынки, США смогут добиться снижения инфляции.

Вслед за ним о блокировке зерна заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. По ее словам, ответственность за это несет Россия.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валерий Розенберг
Обсудить
Последние новости
Шольц высказался против мирных условий со стороны России
Дома и школа пострадали при обстреле российского села со стороны Украины
Готовившийся подорвать отдел полиции в Магадане мужчина получил 20 лет
В Москве и области объявили «желтый» уровень погодной опасности
Лукашенко заподозрил НАТО в разведке нового театра военных действий
В российском городе строители погибли после падения с многоэтажки
Китай обвинил генсека НАТО в раздувании теории «китайской угрозы»
Зеленский сравнил предложение Киссинджера по Украине с событиями 1938 года
Назван способ за секунды натереть сыр
Покинувшая Россию из-за расистских оскорблений волейболистка сделала заявление
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.