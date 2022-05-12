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Германия заявила о блокированных в украинских портах миллионах тонн зерна

Глава МИД ФРГ Бербок заявила, что в портах Украины блокировано 25 миллионов тонн зерна

Фото: Bernhard Schmerl / Globallookpress.com

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах, в частности, в Одессе, блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. Об этом она рассказала во время своего выступления в четверг, 12 мая, перед началом встречи министров иностранных дел стран «Большой семерки» (G7). Ее слова передает Reuters.

Бербок заметила, что кризис на Украине стал носить глобальный характер. Она считает, что это связано в первую очередь с тем, что из страны невозможно вывезти зерно, которое пользуется спросом в африканских странах и на Ближнем Востоке.

Министр отметила, что глобальные климатические изменения усугубляют продовольственный кризис. По словам Бербок, Россия несет ответственность за то, что якобы использует ситуацию на Украине для того, чтобы «внести раздор в мировое сообщество».

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Ранее уже агентство Reuters со ссылкой на продовольственную и Сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО) сообщало о трудностях с вывозом с Украины почти 25 миллионов тонн зерна. Уточнялось, что всему виной — логистические проблемы — в частности, закрытие черноморских портов.

До начала спецоперации страна была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы, согласно данным Международного совета по зерну (IGC).

12 мая члены Конгресса США призвали администрацию американского лидера Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки зерна с территории Украины в условиях «российской блокады».

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Варвара Кошечкина
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