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На Украине застряли 25 миллионов тонн экспортного зерна

С Украины не смогли вывезти почти 25 миллионов тонн зерна

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

С Украины не могут вывезти почти 25 миллионов тонн зерна из-за логистических проблем — в частности, закрытия черноморских портов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на продовольственную и Сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

До начала спецоперации Украина была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы, согласно данным Международного совета по зерну (IGC). Раньше основную часть экспорта перевозили по морю, но после начала спецоперации страна была вынуждена начать транспортировать зерно по железной дороге через западную границу или из небольших портов реки Дунай. Однако к прежним уровням экспорта вернуться так и не удалось.

«Это гротескная ситуация — на Украине на данный момент почти 25 миллионов тонн зерна. Они могут быть экспортированы, но застряли в стране просто из-за отсутствия инфраструктуры и блокады портов», — сказал заместитель директора ФАО по рынкам и торговле Йозеф Шмидхубер. Ситуация может привести к нехватке хранилищ во время сбора следующего урожая в июле и августе. Некоторые склады зерна были уничтожены в ходе боевых действий на Украине, что еще больше усложнило ситуацию, добавил Шмидхубер.

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Одна из самых больших проблем для экономики Украины заключается в невозможности продолжить экспорт продуктов питания. В стране хранятся огромные запасы продовольствия, в том числе пшеница и подсолнечное масло. Если эти поставки не попадут на мировой рынок, то Украину настигнут еще большие экономические проблемы, а в странах Африки и Ближнего Востока наступит голод. В связи с этим 5 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего американского коллеги Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.

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Софья Ермакова
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