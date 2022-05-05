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Посетивший Украину конгрессмен США рассказал о просьбе Зеленского

Конгрессмен США Кроу: Зеленский попросил у Байдена противокорабельные ракеты «Гарпун»
Джейсон Кроу

Джейсон Кроу . Фото: Reuters

Посетивший Киев конгрессмен США Джейсон Кроу в эфире NBC рассказал о просьбе президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, украинский лидер попросил у своего американского коллеги Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.

Кроу добавил, что власти Украины также рассчитывают получить многоразовые беспилотники с высокоточными боеприпасами. Он отметил, что Киев также попросил у Вашингтона реактивные системы залпового огня (РСЗО).

Конгрессмен подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в противокорабельных ракетах «Гарпун», либо аналогичном вооружении, с помощью которого Киев сможет обеспечить использование порта в Одессе и других городах.

По его словам, одна из самых больших проблем для Украины заключается в невозможности продолжить экспорт продуктов питания. «У них лежат 12 миллионов тонн продуктов питания, зерна пшеницы, подсолнечного масла, и эти поставки нужны как украинской экономике, так и для того, чтобы, предотвратить голод в Африке и на Ближнем Востоке, в частности», — сказал он.

В коне апреля стало известно о намерениях президента США Джо Байдена отправить Украине новую партию военной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Эти средства предполагают передачу Киеву артиллерийских систем, снарядов и бронетранспортеров, а также дополнительных вертолетов.

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Марина Совина
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