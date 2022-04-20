США решили направить новую партию вооружений Украине

Президент Байден распорядится отправить Украине партию военной помощи на $800 млн

Президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Белый дом готовится сделать объявление о выделении дополнительных 800 миллионов долларов на вооружение и поддержку Украины. Предполагается, что содержание нового пакета военной помощи для Украины будет аналогично предыдущему и включит тяжелое вооружение, а также тысячи боеприпасов.

Министерство обороны США пока не прокомментировало дальнейшие поставки оружия на Украину. Представители Белого дома также отказались от комментариев, уточняет Bloomberg.

13 апреля американский президент Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

Ранее стало известно, что Пентагон предоставил Киеву «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade. В ведомстве уточнили, что они уже находятся на территории Украины. Представитель Пентагона отметил, что для обучения работе с беспилотниками необходимо всего один-два дня.