Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

США решили направить новую партию вооружений Украине

Президент Байден распорядится отправить Украине партию военной помощи на $800 млн

Фото: Shutterstock

Президент США Джо Байден распорядится отправить Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным агентства, Белый дом готовится сделать объявление о выделении дополнительных 800 миллионов долларов на вооружение и поддержку Украины. Предполагается, что содержание нового пакета военной помощи для Украины будет аналогично предыдущему и включит тяжелое вооружение, а также тысячи боеприпасов.

Министерство обороны США пока не прокомментировало дальнейшие поставки оружия на Украину. Представители Белого дома также отказались от комментариев, уточняет Bloomberg.

13 апреля американский президент Джо Байден сообщил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что США выделят Украине военную помощь еще на 800 миллионов долларов. В новый пакет войдут вертолеты, бронетранспортеры и артиллерия.

Ранее стало известно, что Пентагон предоставил Киеву «значительное количество» дронов-камикадзе Switchblade. В ведомстве уточнили, что они уже находятся на территории Украины. Представитель Пентагона отметил, что для обучения работе с беспилотниками необходимо всего один-два дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Россия испытала ракету «Сармат»
Раскрыты сроки выхода крупного обновления Windows 11
Германия полностью откажется от российских энергоносителей
Кадыров объявил об окончательном переходе Рубежного под контроль России
Российский футбол призвали очистить от шушеры
Раскрыта стоимость отдыха на курортах Краснодарского края на майские праздники
Подполковнику МВД Татарстана дали условный срок по делу о взятках
В Роспотребнадзоре заявили о продолжении мутаций коронавируса
Раскрыта причина задержки коммунальных платежек в Москве
МИД России осудил высказывание Санду о георгиевской ленте
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.