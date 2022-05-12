Байдена призвали организовать поставки украинского зерна через Черное море

Законодатели призвали Байдена создать коридор в Черном море для поставок украинского зерна

Члены Конгресса США призвали администрацию президента Джо Байдена создать гуманитарный коридор в Черном море, чтобы организовать поставки зерна с территории Украины в условиях «российской блокады». Об этом пишет издание Politico.

По данным газеты, миллионы тонн пшеницы, кукурузы и подсолнечного масла не могут пересечь границу из-за военной спецоперации России. Хотя местные фермеры уже готовятся к сбору урожая, им будет негде его хранить. В связи с этим законодатели призывают власти США создать гуманитарный коридор в Черном море, который позволит восстановить поставки и поддерживать необходимый объем продовольствия.

Один из членов палаты представителей США Джейсон Кроу встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве и обсудил с ним создание буферной зоны между Румынией и Турцией в 20 миль (около 32 километров), которую могут проходить корабли, перевозящие зерно.

По словам представителей администрации Байдена, он уже изучает варианты управления поставками зерна по суше.