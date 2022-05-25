В МИД заявили об обострении ситуации в Черном море из-за украинского зерна

МИД России заявил об обострении ситуации в случае сопровождения Западом судов с Украины

Создание западной коалиции, которая будет заниматься вопросом разблокировки поставок зерна с Украины, серьезно обострит ситуацию в Черноморском регионе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пообещал, что Россия не будет мешать вывозу украинского зерна через Польшу. Варшава призвала Евросоюз (ЕС) оказать Киеву поддержку в налаживании поставок. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала эту идею, однако, как отмечают британские издания, для реализации таких мер нужна в том числе поддержка США.

По некоторым данным, ситуация на Украине и санкции против России спровоцировали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны.