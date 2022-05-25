Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В МИД заявили об обострении ситуации в Черном море из-за украинского зерна

МИД России заявил об обострении ситуации в случае сопровождения Западом судов с Украины
Андрей Руденко

Андрей Руденко. Фото: пресс-служба МИД РФ / Globallookpress.com

Создание западной коалиции, которая будет заниматься вопросом разблокировки поставок зерна с Украины, серьезно обострит ситуацию в Черноморском регионе. Об этом заявил замглавы МИД России Андрей Руденко, пишет РИА Новости.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков ранее пообещал, что Россия не будет мешать вывозу украинского зерна через Польшу. Варшава призвала Евросоюз (ЕС) оказать Киеву поддержку в налаживании поставок. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала эту идею, однако, как отмечают британские издания, для реализации таких мер нужна в том числе поддержка США.

По некоторым данным, ситуация на Украине и санкции против России спровоцировали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Кремле рассказали об обсуждении сильного рубля на совещаниях у Путина
Бета-версия российского магазина приложений стала доступна для пользователей
Экономист раскрыл реальный курс рубля
В Совфеде назвали дату обсуждения вопроса об отказе от Болонской системы
В США оценили российские «черные дыры»
Садовод назвал правила полива цветов в подвесных горшках в жару
Способность ОАЭ компенсировать Европе нефть из России оценили
«Спутник V» оказался эффективнее Pfizer против омикрон-штамма
Москвичей предупредили об аномальных ливнях
В Кремле отреагировали на возможный выход России из Болонской системы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.