Кремль пообещал не мешать вывозу украинского зерна через Польшу

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не будет мешать вывозу украинского зерна

Россия не будет мешать вывозу украинского зерна через Польшу, пообещал представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

«Российская сторона всегда была достаточно надежным экспортером зерна. Украина была достаточно надежным экспортером зерна. Российская сторона совершенно не мешает Украине по железной дороге вывозить зерно. Когда со стороны Польши идут эшелоны с оружием, никто не мешает им вывозить на этих же эшелонах обратно зерно туда», — заявил пресс-секретарь президента.

20 мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от ЕС оказать Варшаве помощь в экспорте украинского зерна. Он заметил, что Польша могла бы оказать помощь всему миру, но для этого Евросоюз должен взять на себя долю логистических расходов на перевозку украинского зерна.

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис, в свою очередь, отметил, что при вывозе зерна из Украины через страны Балтии и Польшу могут возникнуть некоторые сложности. По его словам, количества зерна, которое можно транспортировать, ограничено.