В Китае назвали причину крупнейшего продовольственного кризиса в Европе

«Синьхуа»: санкции против РФ спровоцировали крупнейший продовольственный кризис в Европе

Ситуация на Украине и санкции против России спровоцировали крупнейший продовольственный кризис со времен Второй мировой войны. Об этом пишет «Синьхуа».

В китайской газете обратили внимание на тот факт, что из-за обострения конфликта и введенных ограничений прекратились продажи удобрений из России и Белоруссии, в результате чего стремительно выросли цены на них. Также был прекращен экспорт пшеницы и кукурузы из России и Украины, а цены на продукты резко выросли, что заставило людей почувствовать «небывалое давление».

Авторы материала подчеркивают, что жители Европы уже ощутили на себе последствия кризиса. Некоторые европейцы даже начали переживать, что не смогут есть три раза в день, рассказали в издании. Так, «Синьхуа» приводит слова французского фермера: «Цены растут каждую неделю, и ситуация становится невыносимой».

Китайское издание также ссылается на мнение главного экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро. Эксперт считает, что если проблема с удобрениями не будет решена и торговля не возобновится, то в следующем году мир столкнется с очень серьезной проблемой снабжения продовольствием.

Риск глобальной катастрофы

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Хабек и Набарро выступили с предупреждением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Представитель ВОЗ отметил, что из-за ухудшения ситуации с производством удобрений могут серьезно пострадать 1,7 миллиарда человек. Он добавил, что наблюдаемый в текущий момент кризис стоимости жизни может привести к крупнейшим за 40–50 лет экономическим и социальным проблемам.

Помощник президента России Владимира Путина, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин также заявил о том, что к концу 2022 года мир может столкнуться с глобальным голодом.

По его мнению, проблема начнет проявляться уже осенью, а основной причиной станет рост стоимости пшеницы на мировом рынке. В таком положении дел Орешкин обвинил США, которые проводили мягкую монетарную политику и вливали в рынки дополнительную ликвидность, что породило высокую инфляцию.

При этом чиновник уверен, что желание западных стран помочь Украине вывезти зерно, приготовленное для поставок на мировой рынок еще до 24 февраля, только усугубляет проблемы, а также ухудшает ситуацию в самой республике.

Проблема украинского зерна

24 мая начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал, что гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах стремительно ухудшается и приближается к критической отметке.

Он сослался на данные Детского фонда ООН, что на Украине голодают 8,7 миллиона человек. Также во всемирной организации подсчитали, что 22,8 процента детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

Мизинцев заявил, что западные страны стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым коридорам солидарности. При этом они «абсолютно не заботятся о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», а Киев, несмотря на дефицит продуктов и угрозу продовольственного кризиса, продолжает им потворствовать.

В то же время в Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины. Груз прибыл через Польшу на юг Литвы, откуда далее будет доставлен в портовый город Клапейда для погрузки на торговые суда. По словам представительницы компании-перевозчика LTG Лауры Габрилавичюте, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном, маслом и кукурузой.

Страны Запада активно выступают за то, чтобы разблокировать поставки зерна из Украины. Так, ранее газета The Times писала, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции государств с подобной целью и одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Позже в Минобороны Британии заявили, что у них нет планов по отправке военных кораблей в Черное море.

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