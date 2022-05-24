Минобороны сообщило о близкой к критической гуманитарной обстановке на Украине

Минобороны: гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах близка к критической

Гуманитарная обстановка в подконтрольных Киеву регионах стремительно ухудшается и приближается к критической отметке. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

Он сослался на данные Детского фонда ООН, что на Украине голодают 8,7 миллиона человек. Также во всемирной организации подсчитали, что 22,8 процента детей в возрасте до пяти лет страдают от недоедания.

Мизинцев заявил, что западные страны стремятся как можно скорее вывезти зерно с Украины по ангажированным Евросоюзом так называемым коридорам солидарности. При этом они «абсолютно не заботятся о том, что будет происходить в стране после опустошения украинских зернохранилищ», а Киев, несмотря на дефицит продуктов и угрозу продовольственного кризиса, продолжает им потворствовать.

24 мая в Литву прибыл первый поезд с зерном из Украины. Груз прибыл через Польшу на юг Литвы, откуда далее будет доставлен в портовый город Клапейда для погрузки на торговые суда. По словам представительницы компании-перевозчика LTG Лауры Габрилавичюте, на этой неделе из Украины в Литву должны отправиться еще два поезда с украинским зерном, маслом и кукурузой.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна из Украины. Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы.