В Британии поддержали разблокировку поставок зерна с Украины

Times: Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов с зерном из Одессы

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая займется разблокировкой поставок зерна из Украины, пишет газета The Times со ссылкой на дипломатический источник.

Источник сообщил, что Трасс одобрила отправку военных кораблей для сопровождения судов из Одессы. Реализация этой меры может потребовать согласия США. Кроме того, страны допускают сопровождение судов из Николаева.

При этом неназванный западный чиновник поделился с The Times мнением, что разблокировать поставки украинского зерна невозможно осуществить без согласия России. Иначе увеличится риск возникновения инцидентов.