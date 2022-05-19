Помощник Путина предсказал глобальный голод

Помощник Путина Орешкин предсказал глобальный голод к концу 2022 года

К концу 2022 года мир может столкнуться с глобальным голодом, и важно не допустить, чтобы от него пострадала Россия. Об этом в рамках своего выступления на марафоне «Новые горизонты» заявил помощник президента России Владимира Путина, бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин, передает РИА Новости.

По его мнению, проблема начнет проявляться уже осенью, а основной причиной станет рост стоимости пшеницы на мировом рынке. В таком положении дел Орешкин обвинил США, которые проводили мягкую монетарную политику и вливали в рынки дополнительную ликвидность, что породило высокую инфляцию.

При этом чиновник уверен, что желание западных стран помочь Украине вывезти зерно, приготовленное для поставок на мировой рынок еще до 24 февраля, только усугубляет проблемы, а также ухудшит ситуацию в самой республике. Каким образом в результате отправки продовольствия в бедные страны проблемы усугубятся, Орешкин не уточнил.

Ранее глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы. По его словам, в мире могут умереть миллионы людей, если Россия не выпустит суда с пшеницей.

СМИ сообщили, что генсек ООН Антониу Гутерриш во время визита в Москву пытался договориться о снятии ограничений на экспорт российских калийных удобрений в ответ на разрешение вывоза зерна. Российская сторона отвергала связь двух вопросов, в частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что порты закрыты из-за минирования акватории.

Однако в четверг, 19 мая, замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ответ на призыв ООН открыть доступ к морским портам на Украине все же заявил, что для этого следует обсудить возможность снятия санкций.