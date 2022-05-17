Кремль ответил на призыв выпустить украинское зерно

Песков заявил об опасности из-за минирования на призыв ООН выпустить суда с зерном Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал идею ООН смягчить ограничения на экспорт удобрений из России и Белоруссии, чтобы в ответ та разрешила судам с украинским зерном покинуть порты. Он указал, что основной проблемой является минирование украинских портов и всей акватории, такая ситуация делает судоходство в регионе чрезвычайно опасным, сообщает РИА Новости.

О соответствующем призыве генсека ООН Антониу Гутерриша к российским властям ранее сообщили ряд СМИ. Они утверждают, что в переговорный процесс вовлечена Турция, которая готова взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин, а также управления судами.

По некоторым данным, на Украине задержана отправка 25 миллионов тонн зерна. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) предупреждает, что без них многие страны Африки и Ближнего Востока столкнутся с голодом. Проблема затронет до 44 миллионов человек.

Что касается проблемы с удобрениями, то, по словам Пескова, Россия не имеет отношения к тем ограничениям, которые сложились на рынке, поэтому обсуждать тут нечего. Представитель Кремля попросил не связывать две эти проблемы, и указал, что если европейские страны или США хотят получить удобрения, то должны смягчить свои санкции.

Накануне, 16 марта, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель рассказал, что Евросоюз готов помочь Украине вывезти зерно, чтобы таким образом освободить хранилища для нового урожая. До этого свою помощь предложила Канада. Российские власти пока не представили своих идей.