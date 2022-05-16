Евросоюз пообещал помочь Украине с вывозом зерна на продажу

Боррель от имени ЕС пообещал Украине помощь с вывозом зерна на продажу

Украина получит помощь от Евросоюза в вопросе вывоза зерна в Европу на продажу, чтобы освободить место в хранилищах для нового урожая. Об этом по итогам министерской встречи заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает ТАСС.

По его словам, зерно могут вывозить как по суше, так и по морю, в зависимости от обстоятельств. Боррель подчеркнул, что недостаток продовольствия в мире становится острой проблемой.

В качестве других результатов встречи еврочиновник рассказал, что для Украины согласована дополнительная военная помощь на сумму 500 миллионов евро, что доводит общий размер помощи до двух миллиардов.

Шестой пакет санкций против России, который включил бы в себя меры по ограничению импорта российских углеводородов, пока принять не удалось. Боррель затруднился ответить на вопрос, какой срок еще потребуется для согласований. По его мнению, речь идет об одной или двух неделях.

Ранее свою помощь в вывозе украинского зерна предложила Канада. Глава канадского МИД Мелани Жоли пояснила, что страна готова предоставить свои суда и проконтролировать, чтобы зерно дошло до нуждающихся. Речь идет о заблокированных в республике из-за боевых действий и закрытия черноморских портов 25 миллионах тонн экспортного зерна. В ООН призывают Россию разрешить вывезти товар, чтобы спасти от голода миллионы людей, однако Москва на эти призывы пока не реагирует.