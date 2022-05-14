Глава МИД Канады Жоли заявила о готовности страны помочь с вывозом зерна из портов Украины

Правительство Канады намерено предоставить корабли для вывоза зерна из украинских портов. Об этом сообщила глава канадского МИД Мелани Жоли в беседе с телеканалом CTV.

Жоли заявила, что Канада захотела помочь вывезти зерно из портов Украины, в беседе с журналистами после встречи министров иностранных дел стран Группы семи (G7) в коммуне Вангельс на севере ФРГ. В частности, министр заявила о готовности Оттавы предоставить свои корабли.

«Мы должны убедиться, что это зерно доставляется по миру. В противном случае миллионы людей могут столкнуться с голодом», — подчеркнула она.

6 мая стало известно, что на Украине застряли 25 миллионов тонн экспортного зерна из-за закрытия черноморских портов. Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал президента России Владимира Путина сделать порты открытыми, чтобы предотвратить глобальную катастрофу. При этом американский лидер Джо Байден предложил заместить поставки зерна с Украины ресурсами из США.