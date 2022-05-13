В ООН призвали Путина открыть порты в Черном море для вывоза пшеницы с Украины

В ООН попросили Путина открыть черноморские посты для вывоза пшеницы с Украины

Глава Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли призвал российского президента Владимира Путина открыть украинские порты на Черном море для предотвращения глобальной катастрофы, сообщает CNN.

«Миллионы людей во всем мире умрут, потому что эти порты заблокированы. Если у вас есть сочувствие к миру, независимо от отношения с Украиной, вам нужно открыть эти порты», — сказал он.

По словам Бизли, у Украины есть жизненно важные запасы сельскохозяйственной продукции, включая пшеницу, которые необходимы другим государствам. При этом он подчеркнул, что порты следует открыть в течение 60 дней, иначе украинская экономика, ориентированная на сельское хозяйство, рухнет.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что в украинских портах блокировано и не может быть вывезено 25 миллионов тонн зерна. По ее словам, кризис на Украине стал носить глобальный характер, что связано в первую очередь с тем, что из страны невозможно вывезти зерно.

До начала спецоперации страна была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы, согласно данным Международного совета по зерну (IGC).