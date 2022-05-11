США предложили заменить украинское зерно на мировом рынке американским

Американский президент Байден заявил, что США способны заместить поставки зерна с Украины

США способны заместить на мировом продовольственном рынке Украину после того, как она лишилась возможности экспортировать зерно, в ходе визита на ферму в штате Иллинойс заявил американский президент Джо Байден, пишет РИА Новости.

По словам политика, Украина якобы из-за блокады черноморских портов российскими военными не может вывезти продукты в другие страны. Как уточнил Байден, Украина не может экспортировать 20 миллионов тонн пшеницы. «Народ, мы в состоянии сделать так, чтобы американский сельскохозяйственный экспорт восполнил нехватку украинских поставок», — предложил политик заменить продукцию Украины американской.

Он напомнил, что за первый год его президентства американский аграрный экспорт побил все прошлые рекорды — 177 миллиардов долларов. Байден указал на то, что без украинской пшеницы «очень многие в Африке умрут от голода». По словам главы государства, некоторые страны покупали пшеницу только у Украины, среди таких государств — Сомали.

Согласно данным Международного совета по зерну (IGC), до начала спецоперации Украина была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы.