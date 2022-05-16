Генсек ООН назвал способ обеспечить пропуск судов с зерном с Украины

Генсек ООН предложил смягчить санкции против России ради пропуска судов с зерном с Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения на экспорт калийных удобрений из России и Белоруссии в обмен на пропуск судов с зерном с Украины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В переговорах по этому вопросу участвует и Турция: она готова помогать в разминировании портов и обеспечении морского судоходства.

По некоторым данным, с Украины не могут вывезти почти 25 миллионов тонн зерна из-за логистических проблем — в частности, закрытия черноморских портов. Как отмечают специалисты Международного совета по зерну (IGC), до начала спецоперации РФ Украина была четвертым по величине производителем кукурузы в мире и занимала шестое место по поставкам пшеницы.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) предупреждают: если эти поставки не попадут на мировой рынок, то Украину настигнут еще большие экономические проблемы, а в странах Африки и Ближнего Востока наступит голод. В связи с этим 5 мая президент Украины Владимир Зеленский попросил у своего американского коллеги Джо Байдена предоставить Киеву противокорабельные ракеты для обеспечения безопасности украинских портов, чтобы экспортировать продовольствие.