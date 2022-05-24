Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Мир предупредили о рисках глобальной продовольственной катастрофы

ВОЗ и министр экономики ФРГ Хабек на ВЭФ предупредили мир о рисках глобального голода

Фото: Jorge Silva / Reuters

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Хабек и Набарро выступили с предупреждением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Bloomberg.

Представитель ВОЗ отметил, что из-за ухудшения ситуации с производством удобрений могут серьезно пострадать1,7 миллиарда человек. Он добавил, что наблюдаемый в текущий момент кризис стоимости жизни может привести к крупнейшим за 40-50 лет экономическим и социальным проблемам.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предупреждал, что конфликт на Украине угрожает человечеству глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

С серьезными последствиями кризиса в ближайшее время может столкнуться Соединенное Королевство. Глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт заявил, что страна не готова к беспрецедентному росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Болгарии призвали Евросоюз к единой позиции по российскому газу
Россиянам назвали пять способов распознать фейки
Офицер ДНР объяснил причину сдачи в плен военных с «Азовстали»
Зеленский рассказал о «плане Б» при его гибели
Греческая DEPA расплатилась с «Газпромом» за поставки газа в апреле
Оценена вероятность эпидемии из-за оспы обезьян
В России банки стали доплачивать за размещение долларов на рынке
Чемпионка UFC Шевченко нацелилась на второй титул
В России оценили желание Зеленского встречаться только с Путиным
Зеленский заявил о готовности встречаться лишь с Путиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.