Мир предупредили о рисках глобальной продовольственной катастрофы

ВОЗ и министр экономики ФРГ Хабек на ВЭФ предупредили мир о рисках глобального голода

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о рисках глобальной продовольственной катастрофы из-за происходящего на Украине. С ним согласился специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро и добавил, что сильнейший голод угрожает 94 странам. Хабек и Набарро выступили с предупреждением на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Bloomberg.

Представитель ВОЗ отметил, что из-за ухудшения ситуации с производством удобрений могут серьезно пострадать1,7 миллиарда человек. Он добавил, что наблюдаемый в текущий момент кризис стоимости жизни может привести к крупнейшим за 40-50 лет экономическим и социальным проблемам.

В конце марта генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже предупреждал, что конфликт на Украине угрожает человечеству глобальным голодом. Среди последствий спецоперации и введенных в отношении России санкций генсек выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения.

С серьезными последствиями кризиса в ближайшее время может столкнуться Соединенное Королевство. Глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт заявил, что страна не готова к беспрецедентному росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за ситуации на Украине.