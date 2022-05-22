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В Британии оценили готовность к росту цен и дефициту товаров

Глава консультативного органа Ян Райт заявил, что Британия не готова к росту цен

Фото: Paul Childs / Reuters

Глава консультативного органа при правительстве Великобритании Ян Райт оценил готовность страны к росту цен и дефициту товаров первой необходимости из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Independent.

Райт заявил, что «этот кризис хуже энергетического». По его словам, Британия не готова к огромному скачку цен на продовольствие.

По данным издания, из-за заблокированных портов Черного моря 25 миллионов тонн зерна невозможно вывезти с Украины. Это грозит голодом для наиболее бедных стран, а также будет иметь серьезные последствия для Британии, которая зависит от импорта продовольствия.

«Я не думаю, что правительство в полной степени понимает последствия этого всего», — сказал Райт. Он добавил, что, по мнению многих представителей продовольственного сектора, эта проблема уже носит срочный характер и нуждается во внимании со стороны властей.

Ранее министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал местным жителям в связи с повышением цен покупать недорогие продукты вместо «брендовых». По его словам, цены поднялись на 2,7 процента в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с сентября 2011 года.

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Марина Совина
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