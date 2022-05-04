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Жителям Британии посоветовали покупать недорогие продукты

Министр окружающей среды Британии Юстис посоветовал гражданам покупать недорогие продукты

Фото: Paul Childs / Reuters

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал местным жителям в связи с повышением цен покупать недорогие продукты вместо «брендовых». Об этом сообщает Sky News.

По его словам, цены поднялись на 2,7 процента в годовом исчислении. Это самый высокий показатель с сентября 2011 года.

Юстис отметил, что рост цен «окажет давление на бюджеты домашних хозяйств», которые сталкиваются с увеличивающимися счетами за электроэнергию.

Ранее германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию. Известно, что к концу 2022 года пиво может подорожать на 30 процентов. Генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле заявил, что пивовары сталкиваются с огромным давлением на цены.

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Марина Совина
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