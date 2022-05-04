В Германии спрогнозировали рост цен на пиво

Пиво в Германии к концу 2022 года может подорожать на 30 процентов

Германские производители пива спрогнозировали рост цен на продукцию. Об этом сообщила газета Bild.

Известно, что к концу 2022 года пиво может подорожать на 30 процентов. Генеральный директор Германского союза пивоваров Хольгера Айхеле заявил, что пивовары сталкиваются с огромным давлением на цены. «Электричество подорожало на 250 процентов по сравнению с прошлым годом, пивоваренный солод — на 70 процентов, европоддоны — на 150 процентов», — пояснил Айхеле.

В России из-за санкций, введенных после начала специальной военной операции на территории Украины, также подорожали отдельные категории товаров: например, техника и электроника, мебель. Сообщалось, что в случае стабилизации курса на уровне 75-80 рублей за доллар цены на последнюю категорию вырастут в 2022 году примерно на 10 процентов.