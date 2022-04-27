В России оценили рост цен на мебель в 2022 году

Гендиректор Hoff считает, что мебель в России подорожает до 10 процентов в 2022 году

Цены на мебель в России в случае стабилизации курса на уровне 75-80 рублей за доллар вырастут в 2022 году примерно на 10 процентов, оценил в беседе с РИА Новости генеральный директор сети Hoff Максим Гришаков.

Гендиректор рассказал, что с начала марта появились сложности с логистикой и поставщики начали повышать цены. В некоторых случаях рост достигал 15-30 процентов, что отражалось на конечной стоимости мебели и товаров для дома. При этом он отметил, что теперь цены все же стали понемногу снижаться.

Гришаков подчеркнул, что мебельные ритейлеры сильно зависят от поставщиков и не могут сдерживать рост цен за счет своей маржи, поскольку она и без того достаточно низкая. «Надеюсь, если курс доллара останется на уровне 75-80 рублей, хотя бы на какой-то горизонт, то общее повышение цен против января будет минимальным, на 10 процентов», — считает он.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость квартир в новостройке в крупнейших российских городах выросла на 3-4 процента за месяц, несмотря на снижение спроса. По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, зафиксированный рост цен связан с активным сокращением предложения бюджетного жилья.