В России зафиксировали рост цен на квартиры в новостройках

«Ъ» сообщил о росте цен на квартиры в новостройках несмотря на снижение спроса

Средняя стоимость квартир в новостройке в крупнейших российских городах выросла на 3-4 процента за месяц несмотря на снижение спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, зафиксированный рост цен связан с активным сокращением предложения бюджетного жилья. Так, средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупных городах России в апреле составила 135,6 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего средняя цена увеличилась в Казани и Воронеже — на 7 процентов, до 168,6 и 97,3 тысячи рублей соответственно. В Санкт-Петербурге стоиомсть поднялась на 6 процентов, до 236,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Эксперты также связали подобную динамику с падением спроса. Активность потенциальных покупателей недвижимости в конце апреля была на 44 процента ниже, чем в марте. «Новостройки продолжают дорожать, условия ипотечных программ стали менее выгодными», — поясняет Попов.

В целом желающие купить квартиру заняли выжидательную позицию. Низкий спрос может сохраняться до мая, но будет расти при условии снижение ключевой ставки ЦБ, заключил эксперт.

Ранее специалисты компании bnMap.pro проанализировали динамику цен на жилье за месяц. С 18 марта по 18 апреля в российских регионах цены на первичное жилье выросли на 1,4-13,7 процента. Рост цен более чем на семь процентов в некоторых регионах можно объяснить изменением структуры предложения — там могли выкупить большую часть дешевого жилья или построить больше дорогого.