Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

В России зафиксировали рост цен на квартиры в новостройках

«Ъ» сообщил о росте цен на квартиры в новостройках несмотря на снижение спроса

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Средняя стоимость квартир в новостройке в крупнейших российских городах выросла на 3-4 процента за месяц несмотря на снижение спроса. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, зафиксированный рост цен связан с активным сокращением предложения бюджетного жилья. Так, средняя стоимость первичной недвижимости в 16 крупных городах России в апреле составила 135,6 тысячи рублей за квадратный метр. Сильнее всего средняя цена увеличилась в Казани и Воронеже — на 7 процентов, до 168,6 и 97,3 тысячи рублей соответственно. В Санкт-Петербурге стоиомсть поднялась на 6 процентов, до 236,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Материалы по теме:
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля 2022
Потеряли берега. Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
Потеряли берега.Когда ждать распродажи жилья в Крыму и что грозит покупателям квартир на полуострове?
14 апреля 2022

Эксперты также связали подобную динамику с падением спроса. Активность потенциальных покупателей недвижимости в конце апреля была на 44 процента ниже, чем в марте. «Новостройки продолжают дорожать, условия ипотечных программ стали менее выгодными», — поясняет Попов.

В целом желающие купить квартиру заняли выжидательную позицию. Низкий спрос может сохраняться до мая, но будет расти при условии снижение ключевой ставки ЦБ, заключил эксперт.

Ранее специалисты компании bnMap.pro проанализировали динамику цен на жилье за месяц. С 18 марта по 18 апреля в российских регионах цены на первичное жилье выросли на 1,4-13,7 процента. Рост цен более чем на семь процентов в некоторых регионах можно объяснить изменением структуры предложения — там могли выкупить большую часть дешевого жилья или построить больше дорогого.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В Госдуме заявили о введении Россией США в дипломатический стресс
Американская биржа прекратит работу с Россией
Россиянка получила тяжелые травмы при падении с аттракциона
Москвичи назвали желаемую величину МРОТ
В России зафиксировали рост цен на квартиры в новостройках
Стало известно о состоянии задержанного оппозиционера Кара-Мурзы
Проект Китая по нейтрализации опасных для Земли астероидов объяснили
Стилистка раскрыла способы правильно сочетать джинсы с обувью
В Тунисе при крушении лодок с мигрантами погибли 17 человек
Глава ОКР рассказал о диалоге с МОК
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.