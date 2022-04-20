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Названы регионы России с наименее подорожавшим жильем

«Известия»: за месяц цены на первичное жилье выросли на 1,4-13,7 процента

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

С 18 марта по 18 апреля в российских регионах цены на первичное жилье выросли на 1,4-13,7 процента. Динамику цен за месяц проанализировали эксперты компании bnMap.pro, результаты исследования которых передают «Известия».

Меньше всего средняя стоимость жилья на первичном рынке выросла в Москве и Санкт-Петербурге — лишь на 1,4 процента и три процента соответственно. В Крыму и Московской области рост цен за месяц составил четыре процента. Регионами с наиболее подорожавшим жильем эксперты назвали Башкирию — на 13,7 процента, а также Тверскую (на 13,3 процента) и Челябинскую области (на 9,4 процента). Единственным регионом, где жилье в среднем подешевело, стала Ростовская область. Цены здесь снизились на 0,7 процента.

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Рост цен более чем на семь процентов в некоторых регионах России можно объяснить изменением структуры предложения — там могли выкупить большую часть дешевого жилья или построить больше дорогого, сообщают в компании «Бест-Новострой». Кроме того, на рынок повлияло существенное подорожание строительных материалов, а также повышение ставки проектного финансирования.

Ранее аналитики ЦИАН назвали районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем. В первую пятерку списка вошли пять районов Новой Москвы, при этом четыре из них — районы Новомосковского административного округа.

Полина Кислицына
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