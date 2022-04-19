Определены районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем

РБК: пять районов Новой Москвы стали лидерами по росту цен на «квадрат» вторичного жилья

Пять районов Новой Москвы стали лидерами по росту средних цен на квадратный метр на вторичном рынке за последние десять лет. При этом четыре из них — районы Новомосковского административного округа (НАО), сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

В компании сравнивали среднюю стоимость «квадрата» по итогам 2012 года и первого квартала 2022 года. В результате цены на жилье на вторичном рынке в Новой Москве в некоторых районах выросли более чем вдвое.

Эксперты отметили, что с момента вхождения территорий Новой Москвы в состав столицы в 2012 году в них улучшилась транспортная доступность и обеспеченность инфраструктурой. «Многие локации рядом с метро не уступают в качестве жизни территориям в старых границах Москвы. В связи с этим рост средних цен здесь наиболее выраженный», — отмечают авторы исследования.

Лидером по росту цен на вторичном рынке жилья Москвы за последние десять лет стало поселение Внуковское в НАО, где стоимость квадратного метра с 2012 года выросла в 2,5 раза, увеличившись на 158 процентов — с 95,3 тысячи рублей до 246,3 тысячи. За ним следует поселение Киевское в Троицком административном округе Москвы (ТАО), где цена на «квадрат» на «вторичке» повысилась на 147 процентов — с 76,9 тысячи рублей до 190,1 тысячи. Тройку лидеров замыкает поселение Марушкинское в НАО, за десять лет стоимость квадратного метра жилья там изменилась на 145 процентов — с 83,5 тысячи рублей до 204,9 тысячи. Четвертым в списке стало поселение Десеновское в НАО с динамикой цен в 139 процентов до 228,7 тысячи рублей, а пятую строчку занял поселок Кокошкино в НАО с подорожанием на 136 процентов до 193,6 тысячи рублей к концу первого квартала 2022 года. Кроме того, в первую десятку попали районы Южнопортовый и Текстильщики в ЮВАО, поселение Рязановское в НАО, Бирюлево Западное в ЮАО и Коптево в САО — во всех из них цены на «квадрат» на вторичном рынке за десять лет выросли более чем на 117 процентов.

Аналитики связывают увеличение стоимости квартир в некоторых районах с открытием станций МЦК или новых станций метро, а также развитием дорожно-транспортной сети, так как вопрос транспортной доступности значительно влияет на ценообразование на рынке. Так, в Южнопортовом районе, где цены увеличились в 2,3 раза, в 2016 году открылась станция Московского центрального кольца Дубровка. Подобная ситуация произошла и в Коптево. Наименьшая динамика цен наблюдалась в престижных локациях ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, которые уже в 2012 году были в числе самых дорогих в Москве.

Ранее в апреле опрошенные РБК эксперты назвали страны с резко подорожавшим из-за россиян жильем. В список попали Турция, Грузия, Армения и Узбекистан.