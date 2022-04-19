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Определены районы Москвы с максимально подорожавшим за 10 лет вторичным жильем

РБК: пять районов Новой Москвы стали лидерами по росту цен на «квадрат» вторичного жилья

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Пять районов Новой Москвы стали лидерами по росту средних цен на квадратный метр на вторичном рынке за последние десять лет. При этом четыре из них — районы Новомосковского административного округа (НАО), сообщает РБК со ссылкой на исследование аналитиков ЦИАН.

В компании сравнивали среднюю стоимость «квадрата» по итогам 2012 года и первого квартала 2022 года. В результате цены на жилье на вторичном рынке в Новой Москве в некоторых районах выросли более чем вдвое.

Эксперты отметили, что с момента вхождения территорий Новой Москвы в состав столицы в 2012 году в них улучшилась транспортная доступность и обеспеченность инфраструктурой. «Многие локации рядом с метро не уступают в качестве жизни территориям в старых границах Москвы. В связи с этим рост средних цен здесь наиболее выраженный», — отмечают авторы исследования.

Лидером по росту цен на вторичном рынке жилья Москвы за последние десять лет стало поселение Внуковское в НАО, где стоимость квадратного метра с 2012 года выросла в 2,5 раза, увеличившись на 158 процентов — с 95,3 тысячи рублей до 246,3 тысячи. За ним следует поселение Киевское в Троицком административном округе Москвы (ТАО), где цена на «квадрат» на «вторичке» повысилась на 147 процентов — с 76,9 тысячи рублей до 190,1 тысячи. Тройку лидеров замыкает поселение Марушкинское в НАО, за десять лет стоимость квадратного метра жилья там изменилась на 145 процентов — с 83,5 тысячи рублей до 204,9 тысячи. Четвертым в списке стало поселение Десеновское в НАО с динамикой цен в 139 процентов до 228,7 тысячи рублей, а пятую строчку занял поселок Кокошкино в НАО с подорожанием на 136 процентов до 193,6 тысячи рублей к концу первого квартала 2022 года. Кроме того, в первую десятку попали районы Южнопортовый и Текстильщики в ЮВАО, поселение Рязановское в НАО, Бирюлево Западное в ЮАО и Коптево в САО — во всех из них цены на «квадрат» на вторичном рынке за десять лет выросли более чем на 117 процентов.

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Аналитики связывают увеличение стоимости квартир в некоторых районах с открытием станций МЦК или новых станций метро, а также развитием дорожно-транспортной сети, так как вопрос транспортной доступности значительно влияет на ценообразование на рынке. Так, в Южнопортовом районе, где цены увеличились в 2,3 раза, в 2016 году открылась станция Московского центрального кольца Дубровка. Подобная ситуация произошла и в Коптево. Наименьшая динамика цен наблюдалась в престижных локациях ЦАО, ЗАО и ЮЗАО, которые уже в 2012 году были в числе самых дорогих в Москве.

Ранее в апреле опрошенные РБК эксперты назвали страны с резко подорожавшим из-за россиян жильем. В список попали Турция, Грузия, Армения и Узбекистан.

Полина Кислицына
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