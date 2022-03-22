Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В ООН рассказали о всемирных последствиях конфликта на Украине

Гутерриш заявил, что конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Вооруженный конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По словам руководителя международной организации, последствия российской военной операции и введенных против России санкций уже ощущаются по всему миру. Среди них Гутерриш выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения. Генсек призвал остановить боевые действия на Украине и дать миру шанс.

Ранее комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей
Россия осталась без новых «Сапсанов»
Придворные Елизаветы II разработали спецоперацию ради сокрытия ее болезней
Китайский посол призвал бизнесменов из КНР «заполнить пустоту» на рынке России
В России выпустят два ракетоносца Ту-160 в 2022 году
В Евросоюзе обсудили введение новых антироссийских санкций
Нобелевский комитет поддержал решение Муратова продать медаль премии
«Новой газете» вынесли предупреждение за отсутствие пометки НКО-иноагента
Туроператоры зафиксировали ажиотажный спрос на путевки по России с кешбэком
Баскетбольная Евролига дисквалифицировала российские клубы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.