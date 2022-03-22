В ООН рассказали о всемирных последствиях конфликта на Украине

Гутерриш заявил, что конфликт на Украине грозит миру глобальным голодом

Вооруженный конфликт на Украине грозит всему миру глобальным голодом. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает ТАСС.

По словам руководителя международной организации, последствия российской военной операции и введенных против России санкций уже ощущаются по всему миру. Среди них Гутерриш выделил рост цен на продовольствие, энергию и удобрения. Генсек призвал остановить боевые действия на Украине и дать миру шанс.

Ранее комиссар ЕС по сельскому хозяйству Януш Войцеховский заявил, что на фоне блокирования поставок продовольствия с Украины Евросоюз сталкивается со значительными проблемами и готовит меры по обеспечению продовольственной безопасности. Еврокомиссар добавил, что в настоящее время необходимо добиться обеспечения необходимых поставок в Европу.