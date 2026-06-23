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22:36, 23 июня 2026Бывший СССР

На Украине вскрыли шокирующие факты об элитном полке ВСУ

«Babel.ua»: За полгода в штурмовом полку ВСУ «Скала» зафиксировали 26 небоевых смертей
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали публично рассказывать об издевательствах и избиениях, которые царят в 425-м отдельном штурмовом полку «Скала». Расследование опубликовали журналисты украинского издания «Бабель».

Как уточняется, за последние полгода в учебных центрах «Скалы» авторы материала насчитали 26 смертельных случаев, произошедших не в результате боевых действий. Большинство из умерших военных не пробыли в полку даже месяца. В качестве официальных причин родственникам мобилизованных называли пневмонию, сердечно-сосудистые заболевания и другие болезни.

При этом, по словам близких бойцов, многим из них оказали несвоевременную медпомощь, а на погибших были обнаружены следы побоев. Расследователи выяснили, что в полку практиковали жесткое обращение с новобранцами, избиения и неуставные методы воздействия.

В частности, журналисты опубликовали историю Александра Семенова, сбежавшего из расположения полка в больницу. У мужчины были выявлены повреждения головы и перебитые пальцы, также зафиксированы порезы на спине и поцарапанные руки.

Ранее источники в силовых структурах рассказали, что бойцы «Скалы» гибнут в Сумской области, при этом получая официальный статус без вести пропавших. Отмечалось, что штурмовики элитного полка исчезают в лесных массивах региона.

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