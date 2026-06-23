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22:54, 23 июня 2026Экономика

Почти полсотни человек утонули во Франции при попытке спастись от жары

Во Франции 40 человек утонули при попытке спастись от экстремальной жары
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Во Франции за последние несколько дней почти полсотни человек утонули во время купания в неположенных местах, спасаясь от экстремальной жары. Об этом пишет агентство Reuters.

Выступая накануне экстренного совещания, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что с 18 июня в результате аномальной жары утонули 40 человек. Большинство из них — молодые люди, уточнил он.

Кроме того, 22 июня двоих детей в возрасте 2 и 4 лет нашли без признаков жизни в машине. Тела детей обнаружила их мать на парковке у дома бабушки — автомобиль стоял под прямыми солнечными лучами. Согласно предварительной информации, несовершеннолетние заперлись в транспортном средстве и не смогли выбраться. В городе в тот день столбики термометров поднимались почти до 39 градусов.

Ранее аномальная жара, установившаяся во Франции, вынудила власти ввести высший (красный) уровень погодной опасности на территории более трети регионов страны. Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах.

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