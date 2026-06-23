Почти полсотни человек утонули во Франции при попытке спастись от жары

Во Франции 40 человек утонули при попытке спастись от экстремальной жары

Во Франции за последние несколько дней почти полсотни человек утонули во время купания в неположенных местах, спасаясь от экстремальной жары. Об этом пишет агентство Reuters.

Выступая накануне экстренного совещания, премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил, что с 18 июня в результате аномальной жары утонули 40 человек. Большинство из них — молодые люди, уточнил он.

Кроме того, 22 июня двоих детей в возрасте 2 и 4 лет нашли без признаков жизни в машине. Тела детей обнаружила их мать на парковке у дома бабушки — автомобиль стоял под прямыми солнечными лучами. Согласно предварительной информации, несовершеннолетние заперлись в транспортном средстве и не смогли выбраться. В городе в тот день столбики термометров поднимались почти до 39 градусов.

Ранее аномальная жара, установившаяся во Франции, вынудила власти ввести высший (красный) уровень погодной опасности на территории более трети регионов страны. Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах.