Во Франции закроют сотни школ и колледжей

Аномальная жара, установившаяся во Франции, вынудила власти ввести высший (красный) уровень погодной опасности на территории более трети регионов страны. Об этом сообщает телеканал France 24.
Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах. Кроме того, ограничения коснулись и общенационального музыкального фестиваля Fête de la Musique — на нем введен запрет на продажу и употребление спиртных напитков. Из-за экстремальных погодных условий также отменены десятки железнодорожных рейсов.
Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара вернется в Москву и Подмосковье лишь в июле.