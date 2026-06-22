Во Франции закроют сотни школ и колледжей

France 24: Во Франции из-за аномальной жары отменят школьные занятия

Аномальная жара, установившаяся во Франции, вынудила власти ввести высший (красный) уровень погодной опасности на территории более трети регионов страны. Об этом сообщает телеканал France 24.

Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах. Кроме того, ограничения коснулись и общенационального музыкального фестиваля Fête de la Musique — на нем введен запрет на продажу и употребление спиртных напитков. Из-за экстремальных погодных условий также отменены десятки железнодорожных рейсов.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара вернется в Москву и Подмосковье лишь в июле.