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03:24, 22 июня 2026Мир

Во Франции закроют сотни школ и колледжей

France 24: Во Франции из-за аномальной жары отменят школьные занятия
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Magnific

Аномальная жара, установившаяся во Франции, вынудила власти ввести высший (красный) уровень погодной опасности на территории более трети регионов страны. Об этом сообщает телеканал France 24.

Уточняется, что в рамках мер безопасности отменены занятия в школах и колледжах. Кроме того, ограничения коснулись и общенационального музыкального фестиваля Fête de la Musique — на нем введен запрет на продажу и употребление спиртных напитков. Из-за экстремальных погодных условий также отменены десятки железнодорожных рейсов.

Ранее начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил, что жара вернется в Москву и Подмосковье лишь в июле.

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