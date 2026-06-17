Москвичам назвали срок возвращения жары

Синоптик Цыганков: Жара вернется в Москву и область только в июле

Жаркая погода вернется в Москву и область не раньше июля. Такой срок назвал жителям столичного региона начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков в беседе с «Радио 1».

Эта неделя оказалась в среднем на градус-полтора холоднее климатической нормы из-за влияния циклона, который расположился над Балтикой и захватывает Ленинградскую область, отметил синоптик.

Вторая половина недели будет облачной и тоже не порадует теплом — возможны локальные грозы и кратковременные дожди. Ночью столбики термометров покажут плюс 12 градусов, а днем — до плюс 21 градуса.

«Единственный день, когда погода даст передышку и приблизится к климатической норме, — это воскресенье. Именно тогда Москва может увидеть солнце и забыть о зонтах», — подчеркнул Цыганков. Осадки уже перевыполнили месячный план, а жара вернется в столицу и область только в июле, заключил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что дожди в Москве прекратятся в пятницу, 19 июня.