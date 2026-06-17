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15:36, 17 июня 2026Экономика

Москвичам предсказали срок прекращения дождей

Синоптик Шувалов: В ночь на 19 июня в Москве прекратятся дожди и начнется потепление
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Василий Кузьмиченок / АГН «Москва»

В ночь на пятницу, 19 июня, в Московском регионе прекратятся дожди и начнется робкое потепление. Такой срок приостановки осадков предсказал жителям столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, пишет RT.

Самым холодным днем этой недели станет четверг, 18 июня. Воздух прогреется максимум до плюс 16-17 градусов. На следующий день циклон начнет сдвигаться на восток, атмосферное давление повысится, а погода начнет улучшаться, отметил синоптик.

В пятницу днем в столице может потеплеть до плюс 20-22 градусов. «Но пока это повышение будет робким, поскольку ветер будет еще оставаться», — уточнил Шувалов. В начале следующей недели температура воздуха продолжит расти — столбики термометров покажут от плюс 23 до плюс 25 градусов, заключил метеоролог.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 17 июня температура воздуха в Москве окажется на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

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