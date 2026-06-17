Москвичам пообещали сентябрьскую погоду в июне

Синоптик Тишковец: Температура в Москве 17 июня будет на 5-6 градусов ниже нормы

В Москве в среду, 17 июня, будет на пять-шесть градусов прохладнее климатической нормы. Сентябрьскую погоду летом жителям столицы пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, под влиянием тыловой части североатлантического циклона в городе будет дождливо и облачно. Он отметил, что осадки будут кратковременными и необильными — всего выпадет не более одного миллиметра. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью четыре-девять метров в секунду, а атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Что касается температуры, продолжил Тишковец, столбики термометров днем покажут плюс 14-17 градусов, что на пять-шесть градусов ниже нормы.

«Прохладная и дождливая погода сохранится до конца рабочей недели, а улучшатся метеоусловия лишь к середине субботы, и особенно в воскресенье, когда в Центральную Россию заглянет солнечный гребень антициклона, благодаря чему столбики московских термометров покажут плюс 21-24, что идеально соответствует климатической норме июня!» — заключил специалист.

Ранее в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы до 21:00 17 июня.