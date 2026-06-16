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08:35, 16 июня 2026Экономика

Москвичей предупредили об опасности

Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве из-за грозы
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Москве продлили действие «желтого» уровня погодной опасности из-за грозы. Об этом жителей столицы предупредили на сайте Гидрометцентра России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 17 июня. «В период с 14 по 17 июня в дневные часы местами в Москве ожидается кратковременный дождь, гроза, усиление ветра при грозе с порывами до 15 метров секунду», — уточнили синоптики.

Днем во вторник, 16 июня, воздух в столице прогреется до плюс 15-17 градусов, а ночью столбики термометров опустятся до плюс 11 градусов. В Подмосковье днем ожидается плюс 14-19 градусов, а ночью — плюс 8 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что под Москвой выпали рекордные осадки. Метеостанции в Дмитрове и Мелихове за сутки зафиксировали по 35 миллиметров осадков — это 53 процента от месячной нормы.

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