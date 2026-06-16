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08:19, 16 июня 2026Экономика

Рекордные осадки выпали под Москвой

Синоптик Тишковец: В Подмосковье за сутки выпало более 50 % месячной нормы осадков
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В нескольких районах Московской области за сутки выпало более 50 процентов месячной нормы осадков. О рекордных дождях сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В Москве на базовой метеостанции ВДНХ зафиксировали 12 миллиметров осадков. В Строгино выпало 10 миллиметров, в Тушино — 14 миллиметров, а в Бутово — 15 миллиметров. Тогда как месячная норма находится на уровне 77 миллиметров, отметил синоптик.

В Подмосковье самые обильные осадки выпали в Дмитрове и Мелихове — по 35 миллиметров, что уже 53 процента от месячной нормы. В Сергиевом Посаде выпало 32 миллиметра осадков, в Клину и Талдоме — по 26 миллиметра, в Солнечногорске — 23 миллиметра, а в Кашире — 20 миллиметров.

Ранее жителей Москвы предупредили о резком похолодании. По прогнозам синоптиков, в середине недели ночные температуры могут опуститься до плюс 8-13 градусов.

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