Американские министры поругались из-за Украины

Hill: Бессент назвал Латника идиотом из-за сделки по Украине

Министр финансов США Скотт Бессент поругался с главой минторга страны Говардом Латником, назвав его идиотом в ходе обсуждения сделки по редкоземельным металлам Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на новую книгу журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

«Бессент назвал Латника идиотом ему в лицо во время спора из-за сделки по украинским минеральным ресурсам», — указано в сообщении.

Отмечается, что Латник обвинил Бессента в срыве соглашения. На это глава Минфина назвал предложенный министром торговли вариант сделки дерьмовым и оскорбил его.

До этого из той же книги стало известно, что Бессент сравнил украинского президента Владимира Зеленского с «мистером Бином под крэком».