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21:44, 20 июня 2026Мир

Американский министр сравнил Зеленского с «мистером Бином под крэком»

Guardian: Глава Минфина США Бессент называл Зеленского «мистером Бином под крэком»
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Министр финансов США Скотт Бессент в частных разговорах сравнивал президента Украины Владимира Зеленского с «мистером Бином под крэком». Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на книгу «Смена режима» американских журналистов Мэгги Хаберман и Джонатана Суона.

По их информации, у Бессента осталось негативное впечатление от взаимодействия с Зеленским, когда Вашингтон и Киев работали над заключением сделки по редкоземельным металлам в начале 2025 года. Тогда министр предлагал американскому президенту Дональду Трампу не впускать Зеленского в Белый дом для подписания документа.

«Я имел дело с этим мелким засранцем. Он хитер. Для европейцев он словно ребенок с особыми потребностями. И он ведет себя, как мистер Бин под крэком», — говорил Бессент своим коллегам в администрации.

Ранее Зеленский рассказал об ответе Трампа на просьбу о военной помощи. «Я не могу поделиться с вами всеми подробностями, но моему государству требуется очень значительное количество противоракетных средств. Я получил результат, я не могу поделиться сейчас тем, каким был этот результат, но я это сделал», — рассказал он.

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