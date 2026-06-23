По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные, представленные на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны вечером во вторник, 23 июня.

Вначале сирены воздушной тревоги прозвучали в украинской столице, после чего в красную зону перешла вся территория государства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, а также склады с горючим, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).