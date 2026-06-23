Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
22:14, 23 июня 2026Бывший СССР

По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mufid Majnun / Unsplash

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные, представленные на онлайн-карте министерства цифровой трансформации страны вечером во вторник, 23 июня.

Вначале сирены воздушной тревоги прозвучали в украинской столице, после чего в красную зону перешла вся территория государства.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы (ВС) России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Помимо этого, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, а также склады с горючим, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они нужны для пропаганды». Южная Корея хочет получить от Украины военнопленных из Северной Кореи. Может ли Россия помешать этому?

    В российском регионе придумали способ бороться с ажиотажем на топливо

    Американские министры поругались из-за Украины

    Президент Ирана признался в недоверии к США

    По всей Украине объявлена воздушная тревога

    У жилого дома в Турции упал неопознанный беспилотник

    Cборная Португалии разгромила Узбекистан в матче ЧМ-2026

    Мелони сделала заявление о перепалке с Трампом

    В Германии обратились с резким призывом к Мерцу касательно России

    В МИД Украины высказались о «сглаживании углов» с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok