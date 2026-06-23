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12:15, 23 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление об ударах по Украине

Минобороны: ВС России ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России за сутки ударили по объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Помимо того, российские войска поразили объекты транспортной инфраструктуры, а также склады с горючим, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По данным оборонного ведомства, удары также наносились по цехам производства и местам хранения украинских беспилотников дальнего действия.

Ранее стало известно, что в ночь с 22 на 23 июня средства противовоздушной обороны сбили над регионами 143 беспилотника ВСУ. Дроны уничтожены в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской и Астраханской областях, Ставропольском и Краснодарском крае, Республиках Крым и Адыгея, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

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