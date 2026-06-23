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08:03, 23 июня 2026Россия

Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на Россию

Украина в ночь на 23 июня выпустила по регионам России 143 БПЛА
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В ночь с 22 на 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по регионам России 143 беспилотных летательных аппарата (БПЛА), их сбили средства противовоздушной обороны (ПВО). Заявление с подробностями массированного налета ВСУ опубликовало Министерство обороны России.

Как сообщили в оборонном ведомстве, под удар попали девять субъектов федерации, среди которых Ростовская и Архангельская области, Ставропольский край, Крым и Адыгея. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

О каких-либо разрушениях на земле не сообщается.

Ранее сообщалось, что российская авиация разбомбила остров с британским спецназом.

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