Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали семь районов Ростовской области

В ночь на 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов попытались нанести удар по семи районам Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Уничтожены более десятка БПЛА в 7 районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь. Он подчеркнул, что беспилотная опасность в области по-прежнему сохраняется.

Вечером 22 июня Минобороны сообщало об уничтожении 141 беспилотника ВСУ над регионами России.