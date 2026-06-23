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06:46, 23 июня 2026Россия

Раскрыты подробности ночного налета ВСУ на российский регион

Слюсарь: ВСУ ночью атаковали семь районов Ростовской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В ночь на 23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов попытались нанести удар по семи районам Ростовской области. Об этом рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

«Уничтожены более десятка БПЛА в 7 районах области: Милютинском, Тарасовском, Каменском, Октябрьском, Миллеровском, Матвеево-Курганском и Неклиновском», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала и будет уточняться, добавил Слюсарь. Он подчеркнул, что беспилотная опасность в области по-прежнему сохраняется.

Вечером 22 июня Минобороны сообщало об уничтожении 141 беспилотника ВСУ над регионами России.

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