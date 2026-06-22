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22:29, 22 июня 2026Россия

Раскрыты подробности массированного налета ВСУ на российские регионы

Минобороны сообщило об уничтожении 141 беспилотника ВСУ над регионами России
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в понедельник, 22 июня, неоднократно пытались нанести удар по территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов. Как сообщило Минобороны, всего был уничтожен 141 украинский беспилотник.

По данным оборонного ведомства, противник предпринимал попытки атаковать российские регионы в период с 07:00 до 20:00 по московскому времени. Под ударом оказались десять регионов — Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Смоленская, Тульская и Орловская области, Московский регион, Краснодарский край и Республика Крым.

Кроме того, несколько летательных аппаратов было сбито над акваториями Азовского и Черного морей. Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ ракетами ударили по Воронежу. Жертвами атаки стали пять человек.

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