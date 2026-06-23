Названы странные детали в попытке Южной Кореи получить пленных из ВСУ

Сообщения Южной Кореи о якобы желающих туда ехать пленных Северной Кореи, взятых Вооруженными силами Украины (ВСУ), полны странных деталей, которые ставят под сомнение заявления Сеула. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.
«Пока мы знаем только о двух северокорейских военнопленных, причем один из них был взят в плен в бессознательном состоянии, а у другого были перебиты руки. Поэтому в плен они попали не по добровольному желанию, а в силу полученных ран», — указал востоковед. По его словам, из-за этих фактов никто не знает реальных мотивов этих пленных, так как никто из журналистов лично не общался с ними.
Исследователь также добавил, что о желании двух военных уехать в Республику Корея известно только со слов некоего южнокорейского депутата, который с ними провел встречу.
Если бы южнокорейские и украинские власти действительно имели на руках людей, которые хотят репатриироваться в Сеул, то они бы устроили демонстративную пресс-конференцию, где эти люди сами бы все рассказали
Ранее стало известно, что МИД Южной Кореи хочет получить северокорейских пленных, если таковые «изъявят желание». Уточняется, что 30 июня южнокорейские дипломаты встретятся с украинскими и обсудят этот вопрос.