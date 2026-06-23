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22:37, 23 июня 2026Мир

Названы странные детали в попытке Южной Кореи получить пленных из ВСУ

Востоковед Асмолов: Сообщения Южной Кореи о пленных КНДР полны странных деталей
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сообщения Южной Кореи о якобы желающих туда ехать пленных Северной Кореи, взятых Вооруженными силами Украины (ВСУ), полны странных деталей, которые ставят под сомнение заявления Сеула. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов.

«Пока мы знаем только о двух северокорейских военнопленных, причем один из них был взят в плен в бессознательном состоянии, а у другого были перебиты руки. Поэтому в плен они попали не по добровольному желанию, а в силу полученных ран», — указал востоковед. По его словам, из-за этих фактов никто не знает реальных мотивов этих пленных, так как никто из журналистов лично не общался с ними.

Исследователь также добавил, что о желании двух военных уехать в Республику Корея известно только со слов некоего южнокорейского депутата, который с ними провел встречу.

Если бы южнокорейские и украинские власти действительно имели на руках людей, которые хотят репатриироваться в Сеул, то они бы устроили демонстративную пресс-конференцию, где эти люди сами бы все рассказали

Константин Асмоловведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН

Ранее стало известно, что МИД Южной Кореи хочет получить северокорейских пленных, если таковые «изъявят желание». Уточняется, что 30 июня южнокорейские дипломаты встретятся с украинскими и обсудят этот вопрос.

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