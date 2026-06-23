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10:09, 23 июня 2026Мир

Южная Корея захотела забрать с Украины всех северокорейских военнопленных

Южная Корея заявила о готовности принять северокорейских военнопленных с Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России и оказались в плену у Украины, если они сами изъявят такое желание. Об этом заявило Министерство иностранных дел Республики Корея, сообщает Reuters.

В ведомстве подчеркнули, что выступают против любой принудительной репатриации граждан КНДР в Россию или Северную Корею. В заявлении южнокорейского МИДа отмечается, что решение о дальнейшей судьбе военнопленных должно приниматься исключительно на добровольной основе.

Переговоры между министрами Южной Кореи и Украины по этому вопросу запланированы на 30 июня в Сеуле.

В августе 2025 года лидер КНДР Ким Чен Ын провел встречу с родственниками северокорейских военных, участвовавших в специальной военной операции и ставших жертвами ВСУ. Он выразил соболезнования по поводу их утраты.

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