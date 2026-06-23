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22:23, 23 июня 2026Экономика

В российском регионе придумали способ бороться с ажиотажным спросом на топливо

В Курской области придумали способ бороться с ажиотажным спросом на топливо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online / Global Look Press

Власти Курской области придумали способ борьбы с ажиотажным спросом на топливо. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он указал, что по решению оперштаба с полуночи 24 июня заправка на АЗС будет производиться исключительно в баки автомобилей. При этом политик заверил, что запас топлива в регионе достаточный.

«Прошу жителей отнестись с пониманием. Понимаю беспокойство курян, но ажиотаж только ухудшает ситуацию, так как провоцирует дефицит», — добавил Хинштейн.

Ранее вице-премьер Александр Новак назвал непростой, но контролируемой текущую ситуацию на российском топливном рынке. «Мы задействуем резервы, которые раньше не использовались», — сказал зампред правительства. По его словам, предпринимаемые шаги, в том числе максимальное увеличение производства продукции вертикально интегрированных нефтяных компаний, позволяют решать периодически возникающие в некоторых регионах проблемы с поставками.

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