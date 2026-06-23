Шансы Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026 оценили

Шансы форварда сборной Португалии Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026 выросли в 8 раз

Шансы форварда сборной Португалии Криштиану Роналду стать лучшим игроком ЧМ-2026 оценили. Об этом сообщает Sports.ru.

41-летний нападающий отметился дублем в матче со сборной Узбекистана, в котором его команда победила со счетом 5:0. После этого биржа прогнозов Kalshi повысила его шансы стать лучшим игроком турнира в восемь раз, с одного до восьми процентов.

Наиболее вероятным претендентом на званием лучшего футболиста ЧМ-2026 остается аргентинец Лионель Месси (40 процентов). Вторым идет француз Киллиан Мбаппе (34 процента).

Ранее Роналду стал первым в истории футболистом, забивавшим на шести чемпионатах мира. Также он забил десятый матч на чемпионатах мира и побил достижение Эйсебио, который ранее с девятью голами являлся лучшим бомбардиром португальской команды на чемпионатах мира.