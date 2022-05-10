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Байден объявил о планах вернуть украинское зерно на мировой рынок

Президент США Байден заявил о желании вернуть украинское зерно на мировой рынок

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США и их союзники думают над тем, как вернуть хранящееся на украинских складах зерно на мировой рынок. Об этом заявил глава Белого дома Джозеф Байден, его слова приводит агентство «Прайм».

По словам Байдена, всего на украинских складах может храниться до 20 миллионов тонн зерна — если оно вернется на рынки, США смогут добиться снижения инфляции.

«Мы изучаем способы, каким образом вернуть это (украинское) зерно на мировой рынок и тем самым самым добиться снижения цен», — заявил глава Штатов.

Причиной резкого повышения цен в стране Джозеф Байден назвал спецоперацию России на Украине.

Байден уже не раз обвинял Владимира Путина в росте цен в США. Ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился с главой государства.

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Валерий Розенберг
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