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Ведущий Fox News не согласился с обвинившим Путина в росте цен в США Байденом

Ведущий Fox News не согласился с обвинением Байдена в адрес Путина насчет роста цен в США

Фото: Leah Millis / Reuters

Ведущий Fox News Шон Хэннити не согласился президентом США Джо Байденом, обвинившим российского лидера Владимира Путина в росте цен в Соединенных Штатах. Об этом он заявил в эфире телеканала.

«Это полная и абсолютная ложь. Байден уже около 15 месяцев занимает свой пост, и за это время все пошло наперекосяк. Подчеркну, именно все. Я не могу назвать ничего, что шло бы, как надо», — сказал он.

Телеведущий пояснил, что инфляция в стране уже достигла 40-летнего максимума и становится только выше. Цены на продукты питания, по его словам, зашкаливают, как и затраты на электроэнергию. Кроме того, арендная плата выросла более чем на 17 процентов.

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Ранее американский лидер назвал спецоперацию России на Украине виновницей роста цен в США, и заявил, что инфляция в стране в марте была спровоцирована ею на 70 процентов. Вместе с тем сами американцы помимо Путина обвинили в происходящем и Байдена и его Демократическую партию.

12 апреля стало известно, что годовая инфляция в США по итогам марта ускорилась с 7,9 в феврале до 8,5 процента. Рост цен обусловлен в первую очередь подорожанием энергоносителей. При этом экономисты сомневаются, что даже резкое повышение процентной ставки сможет снизить инфляцию до целевых показателей в 2 процента.

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Алина Гончарова
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